Eren'in şehit edilişinin 6. yıl dönümü! Türkiye Eren Bülbül'ü unutmadı

Aramızdan kopartılışının üzerinden 6 yıl geçti. Acısı hala taze, yaşattığı gurur sonsuz.

11 Ağustos 2017 günü PKK’lılar, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalındaydı. PKK’lıların yerini gösterdiği sırada, kurşunların hedefi oldu. Henüz 15 yaşındaydı Eren ve kahraman yaşıtları 15’lilerin yanında yerini aldı.

Vatandaşlar Eren'i unutmuyor. Kabri ziyaret edilip, dualar okunuyor.

İyi ki varsın Eren. Türk Milleti seni asla unutmayacak.