Ege Üniversitesi'nde iş bırakma eylemi

Ege Üniversitesi Hastanesi son günlerde işçi eylemi ile anılır oldu. Üniversite Hastanesi’nde 3 gündür sağlık çalışanı işçiler iş bırakma eylemi yapıyor. Son olarak emekçiler bir gün boyunca iş bıraktı. Nedeni ise geriye dönük ücret alacaklarını hastane yönetiminin ödememesi.



Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile hastane yönetimi toplu iş sözleşmesi yapalı 2 ayı aşkın süre oldu. Emekçiler 4 aylık geriye dönük alacakları olan 55 bin ila 60 bin lira parayı alamadı.



Geriye dönük alacaklar için 3 aylık ödeme planı çıkarıldı. Maliye Bakanlığından hastane kasasına çalışan ödeneği olarak da 98 milyon para aktarıldı. Fakat işçilere bu paradan hiç ödeme yapılmadı.



Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt sendika yöneticileriyle yapılan görüşmede Maliye Bakanlığından aktarılan 98 milyonun personel ödemesi olarak gönderilmediğini savundu. Bakanlıktan ödeme beklediklerini açıkladı.



Hastaneden geriye dönük alacağı olan bin 850 emekçi var. Bunların bin 370’i aktif olarak hastanede çalışıyor. İşçilerin toplam alacağı 100 milyonu aşıyor.



Hastanede önemli işleri yapan işçiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edecek.



