Ege Üniversitesi'nde iş bırakma eylemi

Ege Üniversitesi’nde sağlık işçileri geriye dönük ücretlerini alamadığı için tüm gün iş bıraktı. Maliye Bakanlığından 98 milyon çalışan ödeneği gönderilmesine rağmen işçilerin alacağı haklar ödenmiyor. Ulusal Kanal’ın mikrofon uzattığı emekçiler "hakkımızı alana kadar eylemlerimiz sürecek" dedi.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Ege Üniversitesi Hastanesi son günlerde işçi eylemi ile anılır oldu. Üniversite Hastanesi’nde 3 gündür sağlık çalışanı işçiler iş bırakma eylemi yapıyor. Son olarak emekçiler bir gün boyunca iş bıraktı. Nedeni ise geriye dönük ücret alacaklarını hastane yönetiminin ödememesi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile hastane yönetimi toplu iş sözleşmesi yapalı 2 ayı aşkın süre oldu. Emekçiler 4 aylık geriye dönük alacakları olan 55 bin ila 60 bin lira parayı alamadı.

Geriye dönük alacaklar için 3 aylık ödeme planı çıkarıldı. Maliye Bakanlığından hastane kasasına çalışan ödeneği olarak da 98 milyon para aktarıldı. Fakat işçilere bu paradan hiç ödeme yapılmadı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt sendika yöneticileriyle yapılan görüşmede Maliye Bakanlığından aktarılan 98 milyonun personel ödemesi olarak gönderilmediğini savundu. Bakanlıktan ödeme beklediklerini açıkladı.

Hastaneden geriye dönük alacağı olan bin 850 emekçi var. Bunların bin 370’i aktif olarak hastanede çalışıyor. İşçilerin toplam alacağı 100 milyonu aşıyor.

Hastanede önemli işleri yapan işçiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edecek.

# ege üniversitesi # işçi

Benzer Videolar

Tanzanya'daki Türk işçiler mağdur! Tanzanya'daki Türk işçiler mağdur!
Cevdet Yılmaz'dan Orta Vadeli Program açıklaması Cevdet Yılmaz'dan Orta Vadeli Program açıklaması
Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul depremi için uyardı! Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul depremi için uyardı!
Gözler Marmara depremine çevrildi! Gözler Marmara depremine çevrildi!
İsveç'te yine PKK provokasyonu! İsveç'te yine PKK provokasyonu!
FETÖ'nün "Tavşan Aday" taktiğini deşifre etti! FETÖ'nün "Tavşan Aday" taktiğini deşifre etti!
"FETÖ'nün varisinin damadı üniversitede akademisyen!" "FETÖ'nün varisinin damadı üniversitede akademisyen!"
HÜDA PAR da kız okullarına destek çıktı! HÜDA PAR da kız okullarına destek çıktı!
Çocuklar tarikat kampına mı verildi? Çocuklar tarikat kampına mı verildi?
İstanbul'da sıcaklık 40 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcaklık 40 dereceyi gördü!
CHP medyası 'Atatürk'e kayıtsız kaldı! CHP medyası 'Atatürk'e kayıtsız kaldı!
Ünlü oyuncudan LGBT tepkisi! Ünlü oyuncudan LGBT tepkisi!
Çok Okunanlar
1 Bu üniversiteleri bitirenler işsiz kalmıyor!
2 2024 yılı burçların başına gelecekler!
3 Acı biber + bal + limon; Üçünü karıştırıp 1 tatlı kaşığı yemek bile etkiliymiş. Kimse anlatmamıştı
4 Kürtlerin sabah kahvaltısı şenliği!
5 Çiçeğin dibine koyunca ölmüş çiçeği bile coşturuyor! Mutlaka saksı dibine koyun