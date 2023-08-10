Askeri hastaneler yeniden açılıyor mu? Hulusi Akar açılacak demişti

Kaynaklar, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir çalışma olduğunu belirtti. ABD Temsilciler Meclisi'nde onanan Ege Adalarına yeni üs kararına ilişkin de güvenlik kaynakları konunun Türk Silahlı Kuvvetleritarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

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Askeri hastaneler, Ege Adaları, terörle mücadele... Savunma alanında yoğun hareketlilik yaşanıyor...

15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sonrası askeri hataneler kapatılmıştı. Kritik önemde olan hastanelerin yeniden açılması yönünde açıklama eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılmıştı.

Akar, geçen yıl yaptığı açıklamada hastanelerin açılması gerektiğini belirtmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Yeniden 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz” açıklaması ile askaeri hastaneler konusunda kapıyı kapatmıştı.

Ulusal Kanal, konuyu güvenlik kaynaklarına sordu. Kaynaklar, “Askeri sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için nasıl bir sistem oluşturulabileceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor” dedi.

Çalışmaların neticesinin kamuoyu ile paylaşılacağı da belirtildi.

Güvenlik kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ege Adalarına yeni üs kurma yönünde önümüzdeki günlerde Senatoya getirmeye hazırlandığı karara ilişkin de konuştu. Kaynaklar, “Savunma ve güvenlik konusunda ülkemizin etrafında meydana gelen tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Konuyla ilgili şu anda kesinleşmiş bir karar yok, ama biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz” yanıtını verdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerin şehit düşmesi sonrası bölgedeki sıcak çatışma da gündemdeki yerini koruyor. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin, zor coğrafi şartlara ve terör örgütünün büyük yığınağının olduğu Zap bölgesinin temizlenmesinde büyük yol kat edildiğine dikkat çekti.

Kaynaklar, “Arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar yapılıyor. Bölgede her bir mağaraya girilecek ve o bölge tamamıyla terörden temizlenene kadar bu faaliyetler devam edecek” bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda terörle mücadelede son bilanço kamuoyuna duyuruldu.