Ufuk Tetik değerlendirdi: Şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ne?
Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik, üniversite öğrencilerinin kira sorunundan şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ve devletin desteğinin yeterli olup olmadığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.
Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik, üniversite öğrencilerinin kira sorunundan şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ve devletin desteğinin yeterli olup olmadığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı. Öğrencilerin zor durumda olduğunu ifade eden Tetik genel olarak şunları belirtti:
KİRALAR EL YAKIYOR!
- Öğrenciler genel olarak kalabalık arkadaş gruplarıyla kalmayı tercih ediyorlar çünkü hali hazırdaki kiraları karşılayabilecek durumda değiller. Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sebebiyle biz bu gerçeği biraz ötelemiştik. Şehir planlamacılığı anlayışından yoksun olduğumuz burada ortaya çıkıyor. Anadolu'da yurt da konut da sınırlı.
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