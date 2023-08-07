Ufuk Tetik değerlendirdi: Şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ne?

Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik, üniversite öğrencilerinin kira sorunundan şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ve devletin desteğinin yeterli olup olmadığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.

Son Güncelleme:

Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik, üniversite öğrencilerinin kira sorunundan şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ve devletin desteğinin yeterli olup olmadığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.  Öğrencilerin zor durumda olduğunu ifade eden Tetik genel olarak şunları belirtti:

KİRALAR EL YAKIYOR!

- Öğrenciler genel olarak kalabalık arkadaş gruplarıyla kalmayı tercih ediyorlar çünkü hali hazırdaki kiraları karşılayabilecek durumda değiller. Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sebebiyle biz bu gerçeği biraz ötelemiştik. Şehir planlamacılığı anlayışından yoksun olduğumuz burada ortaya çıkıyor. Anadolu'da yurt da konut da sınırlı.
# Gün Ortası # üniversiteler # üniversite öğrencisi # üniversite öğrencileri # kira # maliyet # devlet desteği # öğrenci yurdu

Benzer Videolar

Meşhur Konuralp Pirinci nasıl üretiliyor? Meşhur Konuralp Pirinci nasıl üretiliyor?
Gün Ortası - 7 Ağustos 2023 Gün Ortası - 7 Ağustos 2023
Basın Turu - 7 Ağustos 2023 Basın Turu - 7 Ağustos 2023
Fındık üreticisinin sorunları neler? Fındık üreticisinin sorunları neler?
Gün İçinden - 5 Ağustos 2023 Gün İçinden - 5 Ağustos 2023
Hafta Sonu - 5 Ağustos 2023 Hafta Sonu - 5 Ağustos 2023
ABD'den adalara askeri üs! ABD'den adalara askeri üs!
Gün Ortası - 4 Ağustos 2023 Gün Ortası - 4 Ağustos 2023
Televizyon Gazetesi - 4 Ağustos 2023 Televizyon Gazetesi - 4 Ağustos 2023
Güne Başlarken - 4 Ağustos 2023 Güne Başlarken - 4 Ağustos 2023
Sendikalı oldukları için işten atıldılar! Sendikalı oldukları için işten atıldılar!
Gün Ortası - 3 Ağustos 2023 Gün Ortası - 3 Ağustos 2023
Çok Okunanlar
1 Hande Erçel günden gün inceldi!
2 Ona sakın sırrınızı anlatmayın: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
3 2024 resmi tatil günleri
4 İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı
5 Kabukları kendisinden de şifalı!