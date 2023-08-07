Ufuk Tetik değerlendirdi: Şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ne?

Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik, üniversite öğrencilerinin kira sorunundan şehir dışında üniversite okumanın maliyeti ve devletin desteğinin yeterli olup olmadığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı. Öğrencilerin zor durumda olduğunu ifade eden Tetik genel olarak şunları belirtti:

KİRALAR EL YAKIYOR!