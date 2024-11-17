Türk Milliyetçiliğinin dünü, bugünü ve yarını... | Av. Levent Temiz - İlker Yücel ile Ezber Bozan

1) Türk milliyetçiliğinin amacı nedir?

2) Atatürk'ü milliyetçi fikre yönlendiren etkenler neler? Atatürk hangi süreçlerden ve görüşlerden etkilendi?

3) İttihat ve Terakki'nin Türk milliyetçiliğinin oluşmasındaki rolü nedir? 2. Abdülhamit neden milliyetçiliğe tavır aldı?

4) Cumhuriyet Devrimi sırasında milliyetçiliğin tanımı nasıl yapıldı?

5) NATO sürecinde milliyetçilik üzerine değerlendirmeler. Gladyo'nun milliyetçiler için planı neydi?

6) Kürt kökenli yurttaşlarımızın gönlünü kazanan çözüm nedir?

7) Ergenekon sürecinde neden bazı milliyetçiler tutuklanırken bazıları süreci kenarda izledi. Milliyetçilerin büyük bölümü neden FETÖ tehlikesini fark etmedi?

8) Av. Levent Temiz neden Vatan Partisi'ni tercih etti? DEM Parti kapatılsın kampanyası nasıl gidiyor?

9) Yeni açılım süreci mümkün mü? ne getirir ne götürür?