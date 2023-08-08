Çıkış Yolu - 8 Ağustos 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Özlem Konur Usta ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman'ın sorularını yanıtladı.

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Perinçek, Metropoll'ün yaptığı anketi değerlendirdi. Parti tabanlarında Türkiye'nin geleceğini ABD ve AB'de görenlerin ve Çin ve Rusya dostuluğunda görenlerin araştırıldığı anket sonuçlarını değerlendiren Perinçek, anketin partilerin ilerici ve gerici karakterlerini ortaya çıkarttığını vurguladı. Gerici eğilimlerin Atlantik Sistemi'ne bağlı olduğunu belirtti.

Türk halkının çoğunluğunun Asya'dan yana tavır aldığını belirten Perinçek, "Türk halkı Asya'da mevzileniyor" ifadelerini kullandı.

Anket sonucuna göre Türkiye'nin geleceğini ABD ve AB tarafında görenlerin en yoğun olduğu parti Zafer Partisi oldu. Perinçek, bu durumu da değerlendirdi. Perinçek, anketin Zafer Partisi'nin Atlantikçi karakterini ortaya çıkarttığını açıkladı. Perinçek, "Zafer Partisi de PKK'dan sonra Batı taraftarlığının en güçlü olduğu parti. Bu aynı zamanda PKK ile yakınlığını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Hakan Fidan'ın büyükelçilere yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Hakan Fidan'ın Asyacı bir dışişleri bakanı profili çizdiğini söyledi. Perinçek, Hakan Fidan'ın bu konuşmasının Hakan Fidan'a değil Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu belirtti. Perinçek, "Burada Türkiye'nin menfaati açısından değil, AB'nin geleceği açısından bakan bir tavır var." ifadelerini kullandı.

Perinçek, hükümetin denge siyasetini de eleştirdi. Perinçek, bu politikalar ile KKTC'nin tanıtılması politikasının birlikte yürütülemeyeceğini aktardı. Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın Batı ile Doğu arasında dans eden denge siyasetinin çıkmazı bu; AB politikası ve KKTC'yi tanıtma politikası birlikte yürümez." ifadelerini kullandı.

HAFTANIN KİTAP VE MÜZİK ÖNERİSİ

Perinçek, Çıkış Yolu'nda haftanın kitabı olarak Bilim ve Ütopya'nın bu ayki sayısını önerdi. Haftanın müziği olarak ise yakın zamanda yitirdiğimiz Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan bir parça önerdi. Perinçek, Erkin Koray ile dostluğunu da anlattı. Erkin Koray'ın Anadolu ve Türkiye'ye bağlılığını vurguladı.

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