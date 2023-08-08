Çıkış Yolu - 8 Ağustos 2023

Perinçek, Metropoll'ün yaptığı anketi değerlendirdi. Parti tabanlarında Türkiye'nin geleceğini ABD ve AB'de görenlerin ve Çin ve Rusya dostuluğunda görenlerin araştırıldığı anket sonuçlarını değerlendiren Perinçek, anketin partilerin ilerici ve gerici karakterlerini ortaya çıkarttığını vurguladı. Gerici eğilimlerin Atlantik Sistemi'ne bağlı olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Gerici eğilimler Atlantik Sistemi'ne bağlı. Amerika'dan Avrupa'dan medet umuyorlar.

- Amerika ve AB'den umut besleyenlerin başında PKK'nın etkili olduğu HDP ve YSP var.



Canlı izlemek için:https://t.co/7SgiSJI89p pic.twitter.com/MujDZgQEuw — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 8, 2023

Türk halkının çoğunluğunun Asya'dan yana tavır aldığını belirten Perinçek, "Türk halkı Asya'da mevzileniyor" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Türk Milletinin ezici çoğunluğu Türkiye'nin geleceğini doğuda, Asya'da, Rusya ve Çin dostluğunda görüyor.

- Türkiye halkı Asya'da mevzileniyor.



Canlı izlemek için:https://t.co/mQnOj9q2o3 pic.twitter.com/ajSFckEyL3 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 8, 2023

Anket sonucuna göre Türkiye'nin geleceğini ABD ve AB tarafında görenlerin en yoğun olduğu parti Zafer Partisi oldu. Perinçek, bu durumu da değerlendirdi. Perinçek, anketin Zafer Partisi'nin Atlantikçi karakterini ortaya çıkarttığını açıkladı. Perinçek, "Zafer Partisi de PKK'dan sonra Batı taraftarlığının en güçlü olduğu parti. Bu aynı zamanda PKK ile yakınlığını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Zafer Partisi de PKK'dan sonra Batı taraftarlığının en güçlü olduğu parti. Bu aynı zamanda PKK ile yakınlığını da gösteriyor.



Canlı izlemek için:https://t.co/mQnOj9q2o3 pic.twitter.com/V4VJxEwFIE — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 8, 2023

HAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Hakan Fidan'ın büyükelçilere yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Hakan Fidan'ın Asyacı bir dışişleri bakanı profili çizdiğini söyledi. Perinçek, Hakan Fidan'ın bu konuşmasının Hakan Fidan'a değil Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu belirtti. Perinçek, "Burada Türkiye'nin menfaati açısından değil, AB'nin geleceği açısından bakan bir tavır var." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Bu konuşma aslında Sayın Hakan Fidan'ın değil Tayyip Erdoğan'ın konuşması.

- Burada Türkiye'nin menfaati açısından değil, AB'nin geleceği açısından bakan bir tavır var.



Canlı izlemek için:https://t.co/mQnOj9q2o3 pic.twitter.com/lR3PXgY93b — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 8, 2023

Perinçek, hükümetin denge siyasetini de eleştirdi. Perinçek, bu politikalar ile KKTC'nin tanıtılması politikasının birlikte yürütülemeyeceğini aktardı. Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın Batı ile Doğu arasında dans eden denge siyasetinin çıkmazı bu; AB politikası ve KKTC'yi tanıtma politikası birlikte yürümez." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Tayyip Erdoğan'ın Batı ile Doğu arasında dans eden denge siyasetinin çıkmazı bu; AB politikası ve KKTC'yi tanıtma politikası birlikte yürümez.



Canlı izlemek için:https://t.co/mQnOj9q2o3 pic.twitter.com/W3RAfOaIvu — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 8, 2023

HAFTANIN KİTAP VE MÜZİK ÖNERİSİ

Perinçek, Çıkış Yolu'nda haftanın kitabı olarak Bilim ve Ütopya'nın bu ayki sayısını önerdi. Haftanın müziği olarak ise yakın zamanda yitirdiğimiz Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan bir parça önerdi. Perinçek, Erkin Koray ile dostluğunu da anlattı. Erkin Koray'ın Anadolu ve Türkiye'ye bağlılığını vurguladı.