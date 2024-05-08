CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney PKK'lı terörist çıktı!

Mersin'in Toroslar Belediyesi yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçmişti. Toroslar Belediyesi'ne CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney'in geçmişi sosyal medyada gündem oldu.

CHP'den Meclis Üyesi seçilen Bejna Güney'in PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

PKK'NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞ

Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Bejna Güney'in, yaptığı bir paylaşımda, "PKK'nın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dünyayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Bejna Güney'in ayrıca terör örgütü PKK propagandası içeren çok sayıda paylaşımı da ortaya çıktı.