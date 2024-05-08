İzmir HDP İl binasında "PKK'ya bağış" sandığı!

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından gizli bir tanığın HDP'li yöneticilerin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine destek verdiği yönündeki ifadesi üzerine soruşturma başlatıldı.

PKK'YA DESTEK SANDIĞI

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aylarca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, HDP il ve ilçe binalarına yönelik arama kararları verildi.

Üzerinde 'PKK' ve 'Kürdistan' yazılı Kandil bağış kutusunun fotoğrafları ortaya çıktı.İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri, HDP İl Binası ile Konak ve Buca İlçe binalarında yapılan aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller, parti içerisinde örgütlenme isminde oda ve PKK terör örgütüne katılım yapanların listelerinin olduğu dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.