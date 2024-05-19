Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a geçmiş olsun mesajı! "Bir an önce iyi haberler almayı umuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin kaza yapması üzerine, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."