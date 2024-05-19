Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a geçmiş olsun mesajı! "Her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin kaza yapması sonrası bir açıklama paylaştı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için harekete geçildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.