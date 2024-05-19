Karşıya geçmeye çalışıyorlardı otobüsün altında kaldılar

Olay, Kayseri'de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne- oğul otobüsün altında kalıp yaralandı.

Karşıya geçmeye çalışıyorlardı otobüsün altında kaldılar
Editör: Yağmur Biçen

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Ebru A. ile oğlu Selahattin A.'ya yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ile oğlu otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralılar, otobüsün altından çıkarıldı. Anne ile oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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