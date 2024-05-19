TGB'den "Türkiye'ye Sahip Çık" yürüyüşleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda alanları dolduran Türk gençliği, ABD emperyalizmine meydan okudu. Türkiye Gençlik Birliği, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte yürüyüş düzenledi. "ABD-İsrail'e Vatanını Böldürme, Türkiye'ye sahip çık" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, meydanlar kırmızı-beyaza boyandı.

TÜRK GENÇLİĞİ MEYDANLARDA

Meydanlara inen Türk gençliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’sının izinde olduğunu bir kez daha vurguladı. Türk gençliği, Filistin’den Doğu Akdeniz’e, NATO’dan tam bağımsız Türkiye’ye kadar birçok konuda mücadele mesajları verdi.



Türkiye Gençlik Birliği, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Muğla’da 19 Mayıs yürüyüşleri düzenledi.

İSTANBUL

İstanbul’da gençliğin adresi Beşiktaş Atatürk evi oldu. Yürüyüşte sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, "19 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çık", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganları atıldı.



TGB Genel Sekreteri Barış Dikmen yaptığı basın açıklamasında, emperyalizme ve siyonizme boyun eğmemeye, tam bağımsız Türkiye’yi kurmaya davet etti.

ANKARA

Ankara’da da Tandoğan’da topladı Türkiye Gençlik Birliği üyeleri. Buradan Anıtkabir’e yürüdü. Anıtkabir girişinde açıklama yapan TGB Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun, 19 Mayıs anlam ve öneminin festivaller ile konserlerden çok daha fazlası olduğunu kaydetti.

İZMİR

İzmir’de TGB İzmir İl Başkanı Betül Kaya, Eskişehir’de ise TGB Eskişehir İl Başkanı Mete İrfan, kitlelere hitap etti. Konuşmalarda ABD ve İsrail’in tarihi bir bozgun yaşayacağını kaydedildi, mücadele çağrısı yapıldı.