Uzman isimden flaş açıklama: İstanbul depremi için korkutan uyarı!

Doç. Dr. Sinan Cansız, büyük İstanbul depremi hakkında vatandaşları uyardı. Cansız özetle şu noktaların altını çizdi:

- Deprem İstanbul'a doğru geldi. Marmara'da 100 yıldır kırılmayan bir fay hattımız var. Bu fay ikiye ayrılıyor. İkisi birlikte kırıldığında yaklaşık 7.2-7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var. Beklenen İstanbul depreminde tetiklemeyle Bursa fayı da kırılırsa çok daha büyük bir yıkım olur yani bizim için en olumsuz senaryolardan biri meydana gelir. Bu yüzden İstanbul için bir deprem yasası hazırlanıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. İstanbul depreminin uluslararası çalışmalarda yapılan hesaplara göre 2030 yılına kadar olma olasılığı yüzde 62 olarak hesaplanmış. Bu gayet yüksek bir olasılık.