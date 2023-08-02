İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan anlattı: Konut sorununa çözüm!

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, konut sektöründeki sorunlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, konut sektöründeki sorunlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akdoğan, vatandaşları doğrudan etkileyen konut sorunun nasıl çözülebileceğine dair bilgiler verdi.  Ayrıca Akdoğan, konut fiyatlarındaki fahiş artışın önüne nasıl geçileceği ve turizm sektörü hakkında da konuştu.

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