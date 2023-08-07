İslam Memiş açıkladı! Altında düşüş devam edecek mi?

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün sebepleri ve düşüşün sürüp sürmeyeceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş özetle şu ifadelerin altını çizdi:

- Gram altın, Ons altının gerilemesinden olumsuz yönde etkilendi. 1700 TL seviyesinin altına sarkmalar kalıcı olmayabilir. Eylül ve Ekim aylarında tekrar yukarı yönde ataklar ön görüyorum. Özellikle altın borcu olanlar, altın almak için fırsat kollayanlar, önümüzdeki yıl düğün yapacak olan vatandaşlar 1680 TL seviyesinin altındaki rakamların çok kalıcı olmayacağını görebilir.