Halil Nebiler'den Disney'e sert tepki!

Halil Nebiler Disney Plus'ın skandal kararını, Amerikan emperyalizmin bir dayatması olarak gördüğünü söyledi. Aynı zamanda Nebiler konu hakkında şunları kaydetti:

- Bunun karşılığı üyeliğini iptal etmektir, açmayacaksın o kanalı. Bu kültürel bir saldırıdır. Siz bunu kültürel bir saldırı olarak görmezseniz yani dijital bir platformun Ermenli lobisi nedeniyle aldığı bir karar olarak görürseniz bu işe yanlış bakıyorsunuz demektir. Kaldı ki o dijital platform tüm dünyada faaliyet gösteren çok güçlü bir eğlence şirketidir. Ermenli lobisinin ona da gücü yetmez, Türkiye'ye yetmediği gibi. Bu kararı aldırmaya emperyalizmin gücü yeter. Hiç kimse Amerika diyemiyor! Eğer ciddi manada Disney'in canını acıtmak istiyorsanız, Türkiye'deki filmlerine yasak koyacaksınız. Gör bakalım ne oluyor o zaman! Kültür emperyalizmiyle böyle mücadele edersiniz.