Dr. Doğu Perinçek: "Batı yeşil hareketi solu tasfiye etmek için çıkarttı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, dünyada yükselen yeşil hareket hakkında kritik tespitlerde bulundu. Perinçek, bu hareketin emperyalizmin aracı olduğunu belirtti.

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Yeşil hareketin, Batı tarafından solu tasfiye etmek için icat edildiğini vurgulayan Dr. Doğu Perinçek özetle şöyle konuştu:

PKK'NIN KENDİ PARTİSİNE YEŞİL ADINI VERMESİ ANLAMLI!

- Batı emperyalizmi yeşil hareketi tamamen kendi kucağında besledi, büyüttü solu tasfiye etmek amacıyla ve burada çok başarılar kazandı. Bizim gibi gelişen ülkelerde bu tutmadı, tutmaz. PKK'nın da kendi partisine yeşil adını vermesi anlamlı, yani PKK mı insan dostu, insancıl?
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# Çıkış Yolu # Perinçek # Yeşil # sol # emperyalizm # batı

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