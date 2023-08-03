Dr. Doğu Perinçek: "Batı yeşil hareketi solu tasfiye etmek için çıkarttı"

Yeşil hareketin, Batı tarafından solu tasfiye etmek için icat edildiğini vurgulayan Dr. Doğu Perinçek özetle şöyle konuştu:

- Batı emperyalizmi yeşil hareketi tamamen kendi kucağında besledi, büyüttü solu tasfiye etmek amacıyla ve burada çok başarılar kazandı. Bizim gibi gelişen ülkelerde bu tutmadı, tutmaz. PKK'nın da kendi partisine yeşil adını vermesi anlamlı, yani PKK mı insan dostu, insancıl?