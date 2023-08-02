Dr. Doğu Perinçek: "Şu anda iki tane Millet İttifakı var"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, seçim sonrası AK Parti hükümetinin politikalarının değişmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek "Şu anda iki tane Millet İttifakı var" şeklinde konuştu.

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Dr. Doğu Perinçek konuya dair şunları ifade etti:

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLULAŞTI!

-Hükümet seçimden önce çıkmaza girdi.  Oradaki tereddütsüzlükler, cesaretsizlikler sonucunda tekrar Batı'ya yatan bir çizgiye girdi. Biz Amerika ile beraber Tayyip Erdoğan'ı devirme siyasetinde olmayacağız ama Türk Milleti ile beraber Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indiririz. Bizim siyasetimiz o. Türk Milleti'nin iktidarı ele geçirmesinin koşullarını yaratacağız ve üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu Cumhur İttifakı, ekonomi ve dış politikasıyla Millet İttifakı'na benzedi ve onlardan alkış almaya başladı. Yani Erdoğan Davutoğlulaştı, Kılıçdaroğlulaştı, Gülleşti, Babacanlaştı ama bu bir çıkmaz. Bu siyasetle Türkiye'de hiç kimse iktidarda kalamaz. 
Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023TV Yayını
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