Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu'nun gündeme dair sorularını yanıtladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Akbelende işçinin, çiftçinin, köylünün yanındayız.
- Dünyada yeşil cereyan yeşili üreten gelişen dünyada çıkmadı, emperyalizmin merkezinde gerici bir hareket olarak çıktı.
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Perinçek, Türkiye'de Batı'yla işbirliği içinde olanların, Türkiye'nin sanayileşmesine, enerji üretmesine hep karşı çıktıklarını belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Türkiye'de Batı'yla sıkı işbirliği halinde olan güçler Türkiye'nin sanayileşmesine karşı. Ama ne işçi onlara yüz veriyor, ne muhtarlar yüz veriyor.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/E95Xxf1MRF
Perinçek, Akbelen'de eylem yapanların yanında sendikaların olmadığını, muhtarların olmadığını, çevre köylülerin olmadığını hatırlattı. Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin protestocular tarafından protesto edilmesini ise, "Başarı isteyen bir eylem bu tarz destekleri alkışla karşılar" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Bu hareketleri yapan kardeşlerimizin yanlarında sendikalar yok, muhtarlar yok. Muhtarlar üretimden yana. Yanlarında çevre köylüleri, halkı yok.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/7eTnu8RTC4
Perinçek, yeşil hareketin, solu ve sosyalizmi tasfiye etmek için emperyalist merkezlerde üretildiğini belirtti. Perinçek, bu hareketlerin Batı merkezlerinde tutmasına rağmen gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermediği için tutmadığını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- 1970'lerde yeşil hareketi emperyalist merkezlerde solu, sosyalizmi tasfiye etmek için üretti.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/iE1qCifyeG
EKONOMİK ZORLUKLAR
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi ile Tayyip Erdoğan'ın programını ilan etmiş olduğunu belirtti. Perinçek, "Mehmet Şimşek ekonomisi" ifadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aklayan bir ifade olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Sayın Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirerek kendi programını ilan etmiş oldu.
- Mehmet Şimşek politikası diyerek Erdoğan'ı aklayan tavır doğru değil.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/FdynuuOXhI
Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın dış politikası ve ekonomi politikasıyla, Babacan'a, Davutoğlu'na, Kılıçdaoğlu'na benzediğini belirtti. Perinçek, "İki tane Millet İttifakı var şu anda" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- İki tane Millet İttifakı var şu an. Cumhur İttifakı da ekonomi politikasıyla ve dış politikasıyla Millet İttifakı'na benzedi ve onlardan alkış aldı.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/fuCpuU34qR
Perinçek, Erdoğan döneminin sonuna gelindiğini söyledi. "Türkiye'nin önünde devrimci bir seçenek filizleniyor" diyen Perinçek, Üretim Devrimi'nin önümüzdeki yıllada kendini dayatacağını belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Tayyip Erdoğan döneminin sonuna geliyoruz. Türkiye'nin önünde devrimci bir seçenek filizleniyor. Türkiye'nin çok köklü, büyük değişiklikler yaşayacağını görüyorum.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/zp2Bt2BQ4R
Perinçek, dolaylı vergi artışlarıyla ekonomik yükün vatandaşın sırtına yüklenmesini değerlendirdi. Perinçek, bugün yaşadığımız enflasyonun da bir çeşit vergilendirme olduğunu vurguladı. Perinçek, "Bu sistem enflasyondan vazgeçemez" dedi. Perinçek, maliyet enflasyonundan ise korkulmaması gerektiğini söyledi. Milli üretimde maliyet enflasyonu olabileceğini ancak bu enflasyonun ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtardığını aktardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Aslında enflasyon da bir çeşit vergilendirmedir. Bu sistem enflasyondan vazgeçemez.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/k51lWJnGZ9
MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI
Perinçek, Mehmet Şimşek'in "Batı'nın güvenliğini sağlamalıyız" açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, "Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini yeniden Türkiye'nin gündemine getiriyor" dedi. Perinçek, Mehemetçiğin kanını kimsenin satamayacağını, Mehmetçiğin ancak vatanın güvenliği için kanını dökeceğini belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini yeniden Türkiye'nin gündemine getiriyor.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/VThllc2hga
KKTC'NİN TANITILMASI
Perinçek, Batıcı politikalarla KKTC'nin dünyaya tanıtılamayacağını belirtti. ABD'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin KKTC'yi tanımayacağını söyleyen Perinçek, Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Avrasya ülkelerinin KKTC'yi tanıyacağını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Kime tanıtacaksınız KKTC'yi? ABD tanımaz, Fransa tanımaz, Belçika tanımaz...
- Vatan Partisi ile Abhazya KKTC'nin tanınması için deklarasyon yayımladık.
Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/xgKHccxK3A