Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu'nun gündeme dair sorularını yanıtladı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.

Perinçek, Türkiye'de Batı'yla işbirliği içinde olanların, Türkiye'nin sanayileşmesine, enerji üretmesine hep karşı çıktıklarını belirtti.

Perinçek, Akbelen'de eylem yapanların yanında sendikaların olmadığını, muhtarların olmadığını, çevre köylülerin olmadığını hatırlattı. Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin protestocular tarafından protesto edilmesini ise, "Başarı isteyen bir eylem bu tarz destekleri alkışla karşılar" ifadelerini kullandı.

Perinçek, yeşil hareketin, solu ve sosyalizmi tasfiye etmek için emperyalist merkezlerde üretildiğini belirtti. Perinçek, bu hareketlerin Batı merkezlerinde tutmasına rağmen gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermediği için tutmadığını söyledi.

EKONOMİK ZORLUKLAR

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi ile Tayyip Erdoğan'ın programını ilan etmiş olduğunu belirtti. Perinçek, "Mehmet Şimşek ekonomisi" ifadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aklayan bir ifade olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın dış politikası ve ekonomi politikasıyla, Babacan'a, Davutoğlu'na, Kılıçdaoğlu'na benzediğini belirtti. Perinçek, "İki tane Millet İttifakı var şu anda" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Erdoğan döneminin sonuna gelindiğini söyledi. "Türkiye'nin önünde devrimci bir seçenek filizleniyor" diyen Perinçek, Üretim Devrimi'nin önümüzdeki yıllada kendini dayatacağını belirtti. 

Perinçek, dolaylı vergi artışlarıyla ekonomik yükün vatandaşın sırtına yüklenmesini değerlendirdi. Perinçek, bugün yaşadığımız enflasyonun da bir çeşit vergilendirme olduğunu vurguladı. Perinçek, "Bu sistem enflasyondan vazgeçemez" dedi. Perinçek, maliyet enflasyonundan ise korkulmaması gerektiğini söyledi. Milli üretimde maliyet enflasyonu olabileceğini ancak bu enflasyonun ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtardığını aktardı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Mehmet Şimşek'in "Batı'nın güvenliğini sağlamalıyız" açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, "Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini yeniden Türkiye'nin gündemine getiriyor" dedi. Perinçek, Mehemetçiğin kanını kimsenin satamayacağını, Mehmetçiğin ancak vatanın güvenliği için kanını dökeceğini belirtti.

KKTC'NİN TANITILMASI

Perinçek, Batıcı politikalarla KKTC'nin dünyaya tanıtılamayacağını belirtti. ABD'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin KKTC'yi tanımayacağını söyleyen Perinçek, Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Avrasya ülkelerinin KKTC'yi tanıyacağını söyledi.

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