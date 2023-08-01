Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Akbelende işçinin, çiftçinin, köylünün yanındayız.

- Dünyada yeşil cereyan yeşili üreten gelişen dünyada çıkmadı, emperyalizmin merkezinde gerici bir hareket olarak çıktı.



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Perinçek, Türkiye'de Batı'yla işbirliği içinde olanların, Türkiye'nin sanayileşmesine, enerji üretmesine hep karşı çıktıklarını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye'de Batı'yla sıkı işbirliği halinde olan güçler Türkiye'nin sanayileşmesine karşı. Ama ne işçi onlara yüz veriyor, ne muhtarlar yüz veriyor.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/E95Xxf1MRF — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

Perinçek, Akbelen'de eylem yapanların yanında sendikaların olmadığını, muhtarların olmadığını, çevre köylülerin olmadığını hatırlattı. Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin protestocular tarafından protesto edilmesini ise, "Başarı isteyen bir eylem bu tarz destekleri alkışla karşılar" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu hareketleri yapan kardeşlerimizin yanlarında sendikalar yok, muhtarlar yok. Muhtarlar üretimden yana. Yanlarında çevre köylüleri, halkı yok.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/7eTnu8RTC4 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

Perinçek, yeşil hareketin, solu ve sosyalizmi tasfiye etmek için emperyalist merkezlerde üretildiğini belirtti. Perinçek, bu hareketlerin Batı merkezlerinde tutmasına rağmen gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermediği için tutmadığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 1970'lerde yeşil hareketi emperyalist merkezlerde solu, sosyalizmi tasfiye etmek için üretti.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/iE1qCifyeG — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

EKONOMİK ZORLUKLAR

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi ile Tayyip Erdoğan'ın programını ilan etmiş olduğunu belirtti. Perinçek, "Mehmet Şimşek ekonomisi" ifadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aklayan bir ifade olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sayın Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirerek kendi programını ilan etmiş oldu.

- Mehmet Şimşek politikası diyerek Erdoğan'ı aklayan tavır doğru değil.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/FdynuuOXhI — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın dış politikası ve ekonomi politikasıyla, Babacan'a, Davutoğlu'na, Kılıçdaoğlu'na benzediğini belirtti. Perinçek, "İki tane Millet İttifakı var şu anda" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- İki tane Millet İttifakı var şu an. Cumhur İttifakı da ekonomi politikasıyla ve dış politikasıyla Millet İttifakı'na benzedi ve onlardan alkış aldı.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/fuCpuU34qR — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

Perinçek, Erdoğan döneminin sonuna gelindiğini söyledi. "Türkiye'nin önünde devrimci bir seçenek filizleniyor" diyen Perinçek, Üretim Devrimi'nin önümüzdeki yıllada kendini dayatacağını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Tayyip Erdoğan döneminin sonuna geliyoruz. Türkiye'nin önünde devrimci bir seçenek filizleniyor. Türkiye'nin çok köklü, büyük değişiklikler yaşayacağını görüyorum.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/zp2Bt2BQ4R — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

Perinçek, dolaylı vergi artışlarıyla ekonomik yükün vatandaşın sırtına yüklenmesini değerlendirdi. Perinçek, bugün yaşadığımız enflasyonun da bir çeşit vergilendirme olduğunu vurguladı. Perinçek, "Bu sistem enflasyondan vazgeçemez" dedi. Perinçek, maliyet enflasyonundan ise korkulmaması gerektiğini söyledi. Milli üretimde maliyet enflasyonu olabileceğini ancak bu enflasyonun ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtardığını aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Aslında enflasyon da bir çeşit vergilendirmedir. Bu sistem enflasyondan vazgeçemez.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/k51lWJnGZ9 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Mehmet Şimşek'in "Batı'nın güvenliğini sağlamalıyız" açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, "Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini yeniden Türkiye'nin gündemine getiriyor" dedi. Perinçek, Mehemetçiğin kanını kimsenin satamayacağını, Mehmetçiğin ancak vatanın güvenliği için kanını dökeceğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini yeniden Türkiye'nin gündemine getiriyor.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pCI98 pic.twitter.com/VThllc2hga — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023

KKTC'NİN TANITILMASI

Perinçek, Batıcı politikalarla KKTC'nin dünyaya tanıtılamayacağını belirtti. ABD'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin KKTC'yi tanımayacağını söyleyen Perinçek, Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Avrasya ülkelerinin KKTC'yi tanıyacağını söyledi.