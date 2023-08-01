Halil Nebiler'den çarpıcı yorum: "Aç mı kalalım siz seçim kazanacaksınız diye!"

Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Türkiye'deki ekonomik gidişata dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Nebiler, ülke ekonomisinde ciddi manada bir yangın olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, vatandaşların ekonomik sıkıntılara karşı uyarılmasından ziyade çözüme yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Nebiler şunları söyledi:

HEM İKTİDARA HEM MUHALEFETE SÖYLÜYORUM!

- Çareyi göstermedikten sonra istediğin kadar uyar. Bir çare gösterin. Çare var. Komşularınla iyi geçineceksin, gübre mi istiyorsun Rusya'da var. Petrol mü istiyorsun, İran da var. Gaz mı istiyorsun, Azerbaycan da var. Bizden 10 bin km ötedeki Amerika'ya yaranmaya çalışıyoruz, böyle olmuyor işte. Çare, Atatürk'ün kuruluş ilkeleri. Parayı ışığa tuttuğunuz zaman Atatürk'ü görürsünüz. Bizim siyasi partilerimiz de böyledir. Ben bütün partileri ışığa tutarım, bir tek Vatan Partisi'nde Atatürk'ü görürüm. Aç mı kalayım sen seçim kazanacaksın diye! Hem muhalefete hem iktidara söylüyorum bunu.
"ABD'ye yaranmaya çalışıyoruz!" - Televizyon Gazetesi - 1 Ağustos 2023"ABD'ye yaranmaya çalışıyoruz!" - Televizyon Gazetesi - 1 Ağustos 2023TV Yayını
Hakan Topkurulu'dan kritik Hafize Gaye Erkan yorumu: "Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!"Hakan Topkurulu'dan kritik Hafize Gaye Erkan yorumu: "Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!"TV Yayını
Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'den iktidara sert ekonomi eleştirisi: "Hükümet titre ve kendine gel!"Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'den iktidara sert ekonomi eleştirisi: "Hükümet titre ve kendine gel!"TV Yayını
# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # Türkiye ekonomi # iktidar # hükümet # muhalefet # AKP # chp # mhp # İyi Parti # erdoğan # Bahçeli # Akşener # kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Gün Ortası - 1 Ağustos 2023 Gün Ortası - 1 Ağustos 2023
Televizyon Gazetesi - 1 Ağustos 2023 Televizyon Gazetesi - 1 Ağustos 2023
Güne Başlarken - 1 Ağustos 2023 Güne Başlarken - 1 Ağustos 2023
"Hükümet titre ve kendine gel!" "Hükümet titre ve kendine gel!"
Ulusal Özel - 31 Temmuz 2023 Ulusal Özel - 31 Temmuz 2023
Ana Haber - 31 Temmuz 2023 Ana Haber - 31 Temmuz 2023
Denizdeki Türkler - 31 Temmuz 2023 Denizdeki Türkler - 31 Temmuz 2023
"Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!" "Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!"
Gün Ortası - 31 Temmuz 2023 Gün Ortası - 31 Temmuz 2023
"Mesele çevre değil Türkiye'nin enerjide ilerlememesi!" "Mesele çevre değil Türkiye'nin enerjide ilerlememesi!"
Televizyon Gazetesi 31 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi 31 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 31 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 31 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi
2 Buzdolabına koyduğu patates sonu oldu!
3 Dibine koyun, açmayan çiçeklerin açmasını sağlıyor ve çiçeklerin çok daha hızlı uzamasını sağlıyor
4 Kısır yaparken içine mutlaka 1 yemek kaşığı ekleyin - Lezzetini 2'ye katlıyormuş
5 Dolunay'ın etkileri....