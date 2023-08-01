Halil Nebiler'den çarpıcı yorum: "Aç mı kalalım siz seçim kazanacaksınız diye!"

Halil Nebiler, vatandaşların ekonomik sıkıntılara karşı uyarılmasından ziyade çözüme yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Nebiler şunları söyledi:

- Çareyi göstermedikten sonra istediğin kadar uyar. Bir çare gösterin. Çare var. Komşularınla iyi geçineceksin, gübre mi istiyorsun Rusya'da var. Petrol mü istiyorsun, İran da var. Gaz mı istiyorsun, Azerbaycan da var. Bizden 10 bin km ötedeki Amerika'ya yaranmaya çalışıyoruz, böyle olmuyor işte. Çare, Atatürk'ün kuruluş ilkeleri. Parayı ışığa tuttuğunuz zaman Atatürk'ü görürsünüz. Bizim siyasi partilerimiz de böyledir. Ben bütün partileri ışığa tutarım, bir tek Vatan Partisi'nde Atatürk'ü görürüm. Aç mı kalayım sen seçim kazanacaksın diye! Hem muhalefete hem iktidara söylüyorum bunu.