Hakan Topkurulu'dan kritik Hafize Gaye Erkan yorumu: "Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!"

Hakan Topkurulu, Hafize Gaye Erkan için "İsmi Türk kendi Amerikan" ifadesini kullanarak şu noktaları vurguladı:

- Sen Mars'ta mı yaşıyorsun ya! Türkiye'de yaşıyorsun. Hangi talepten bahsediyorsun, insanların talep edecek hali mi kaldı? 9 milyon emekli 7500 TL alıyor, neyinden talebinden bahsediyorsunuz siz? Asgari ücret ve altında maaş alanlar Türkiye'nin yüzde 70'i. Asgari ücretlinin ete, peynire ulaşabilme şansı var mı? Siz talebi biraz daha kısarsanız, bakkal-çakkalda dükkanı kapatacak. Ne arz kalacak ne talep. Çünkü insanların bir şey alacak parası kalmayacak duruma geldi. Burada talep çokmuş arz azmış yani biz yeterine süt, peynir, et, domates ,biber, giyim-kuşam üretilmiyormuş! Bunlar Mars'tan gelmiş, Amerika'dan bile değil.