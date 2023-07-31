Hakan Topkurulu'dan kritik Hafize Gaye Erkan yorumu: "Sen Mars'ta mı yaşıyorsun!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve uygulamaya koyduğu poliitikalar hakkında konuştu. Topkurulu, Erkan'ın izlediği politikaların olumlu bir netice vermeyeceğini ifade etti.

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Hakan Topkurulu, Hafize Gaye Erkan için "İsmi Türk kendi Amerikan" ifadesini kullanarak şu noktaları vurguladı:

İNSANLARIN TALEP EDECEK HALİ Mİ KALDI!

- Sen Mars'ta mı yaşıyorsun ya! Türkiye'de yaşıyorsun. Hangi talepten bahsediyorsun, insanların talep edecek hali mi kaldı? 9 milyon emekli 7500 TL alıyor, neyinden talebinden bahsediyorsunuz siz? Asgari ücret ve altında maaş alanlar Türkiye'nin yüzde 70'i. Asgari ücretlinin ete, peynire ulaşabilme şansı var mı? Siz talebi biraz daha kısarsanız, bakkal-çakkalda dükkanı kapatacak. Ne arz kalacak ne talep. Çünkü insanların bir şey alacak parası kalmayacak duruma geldi. Burada talep çokmuş arz azmış yani biz yeterine süt, peynir, et, domates ,biber, giyim-kuşam üretilmiyormuş! Bunlar Mars'tan gelmiş, Amerika'dan bile değil.
Akaryakıta zam üzerine zam! - Büyüteç - 30 Temmuz 2023Akaryakıta zam üzerine zam! - Büyüteç - 30 Temmuz 2023TV Yayını
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