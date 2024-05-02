İstanbul Valisi Gül'den çarpıcı açıklama: "Taksim için izin talebinde dahi bulunmadılar"

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak isteyenlere daha önceden uyarı yapıldığı üzere izin verilmedi.

Vali Gül, sosyal medyada yayınlar yapan Nevşin Mengü'ye açıklamalar yaptı. Mengü açıklamaların detaylarını sosyal medya hesabından:

"Gül, kendilerine yapılan izin başvurusunda Taksim’den bahsedilmediği sadece Saraçhane’de mitingin belirtildiği, polisin de buna göre önlem aldığını söyledi.

Vali Gül, Saraçhane’de göstericilerle karşı karşıya kalan polisin, göstericilerle bire bir çatışmaya girmeden göstericileri kontrol altında tutma stratejisi izlediğini, bu sırada da önemli ölçüde hırpalandığını söyledi.

Yaptığı paylaşımın bugün görev yapan polis ve ailelerine de yönelik olduğunu, polise yönelik şiddet eyleminde bulunan kişilerle ilgili kararı zaten yargının vereceğini söyledi." ifadeleriyle duyurdu.