Halil Nebiler'den CHP'li Mahmut Tanal'a Akbelen tepkisi: "Mesele çevre değil Türkiye'nin enerjide ilerlememesi!"

Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Akbelen Ormanı’ndaki eylemclere desteğe gidip jandarmaya "Eşkıya" diyen CHP milletvekili Mahmut Tanal'ı sert sözlerle eleştirdi.

Halil Nebiler, konuya dair kısaca şöyle konuştu:

İNŞAATLAR YAPILIRKEN NEREDEYDİNİZ!

- Diyelim Akbelen'de bir hata var. Sen jandarmayla tartışarak neyi çözeceksin Mahmut Tanal? Kimse ağaçların kesilmesini istemez, kimse çevreye zarar verilmesini istemez. Ama ben o iki santrali çok iyi bilirim. O santraller çalışmazsa Kazdağları'ndan Bodrum'a kadar tüm elektrikler kesilir. Kazdağları'ndan Bodrum'a kadar villalar, oteller, şunlar-bunlar yapılırken bu çevreci arkadaşlar neredeydi? Elektrik söz konusu olunca mı akıllarına geldi ağacın kutsallığı? Çevre falan sizin umrunuzda değil, Türkiye enerjide bir adım daha atmasın mesele bu. Türkiye kömür, altın, bor çıkarmasın... Bunları söylemek "Ağaçlar kesilsin" anlamına gelmez. Cumhuriyet'in temel ilkelerinden uzaklaştıkça neyi niçin yaptığınızın farkına bile varmıyorsunuz. Onların istediğini yapıyorsunuz, Türkiye'nin çıkarlarını değil.
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