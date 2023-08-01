Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'den iktidara sert ekonomi eleştirisi: "Hükümet titre ve kendine gel!"

Siyaset Bilimci Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, AK Parti iktidarının mevcut ekonomik durumun asıl sorumlusu olduğunu vurguladı.

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Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, ekonomide iktidarın kendini sorgulaması ve suçu kendinde araması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Yeniçeri şunları dile getirdi:

EKONOMİ KÖTÜYSE HER ŞEY KÖTÜ

- Bu süreç böyle gitmez. Zamlar ve ekonomi milletin belini bükmüştür. Bugün ki ekonomik sorunların kaynağı bunları yöneten iktidardır. İktidar doğrudan sorumludur. Dikkat ederseniz iktidarlar, üretime yönelik bir söylem içerisinde bulunmuyor. "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle desteklenmedikçe asla başarılı olamazlar" diyor Atatürk. Yani ekonomi her şeyin temeli. Ekonominiz kötüyse her şeyiniz kötü. Üretime yönelik bir zihniyetin oluşmasının sağlanması gerekiyor her şartta. Her sorunun bir çözümü vardır. Ekonomi başından beri çok kötü yönetiliyor. Biz bu zam furyasına hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygulamalarıyla geldik. Hükümetin, vatandaşı doğru alanlara kanalize etmesi gerekir. Hükümetin titreyip kendisine gelmesi lazım ve kendisini sorgulaması lazım, "Hangi politikalarımız bizi buraya getirdi?" diye. Akla aykırı şeyleri millete getirip dayatmayın.
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