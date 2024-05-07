Forbes dergisinden S-400'ler ile ilgili önemli iddia!

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Irak sınırına konuşlandıracak. Bu çarpıcı iddia ABD'nin ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından gündeme getirildi.

Forbes dergisinin analizine göre, S-400 hava savunma sistemleri Irak sınırında, terör örgütü PKK'ya karşı bir savunma hattı olarak konuşlandırılacak.

Analizde "Türkiye'nin S-400'leri ilk kez operasyonel olarak konuşlandırılacak. Rusya'dan alınan iki S-400 taburu ile 120'den fazla uzun menzilli füze, potansiyel çatışma bölgelerinde önemli bir rol oynayacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin bu hamlesinin, tepkilere neden olabileceğinin belirtildiği haberde, NATO içindeki müttefiklerle ilişkiler açısından yeni dinamikler oluşturabileceği öne sürüldü.