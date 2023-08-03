Dr. Doğu Perinçek'ten Akbelen açıklaması : "Hem sanayileşeceğiz hem doğayı koruyacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek konuya dair şu noktalara temas etti:

- Biz orada işçinin, sendikacının, halkın, çiftçinin yanındayız. Oradaki mücadele sanayileşmek isteyen Türkiye ile onu önlemek isteyen Batı emperyalizminin programı arasında. Hem sanayileşeceğiz hem doğayı, insanı koruyacağız.