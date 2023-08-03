Dr. Doğu Perinçek'ten Akbelen açıklaması : "Hem sanayileşeceğiz hem doğayı koruyacağız"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Akbelen'deki eylemlere nasıl baktığına dair konuştu. Perinçek, "Biz işçinin, halkın, sendikacının, çiftçinin yanındayız" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek konuya dair şu noktalara temas etti:
- Biz orada işçinin, sendikacının, halkın, çiftçinin yanındayız. Oradaki mücadele sanayileşmek isteyen Türkiye ile onu önlemek isteyen Batı emperyalizminin programı arasında. Hem sanayileşeceğiz hem doğayı, insanı koruyacağız.
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