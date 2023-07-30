İbrahim Okan Özkan açıkladı: Emeklinin yüzünü güldürecek program!

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ekonomik anlamda darboğazda olan Türkiye'nin sorunlarına Vatan Partisi'nin nefes aldıracak çözümlerini açıkladı. Özkan " Vatandaşların, emeklinin yüzü gülecek" dedi.

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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ekonomik anlamda darboğazda olan Türkiye'nin sorunlarına Vatan Partisi'nin nefes aldıracak çözümlerini açıkladı. Özkan " Vatandaşların, emeklinin yüzü gülecek" dedi.

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