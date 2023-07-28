Utku Reyhan'dan Türk siyasetine dair çarpıcı analiz: "Muhalefeti CHP'den kurtarmak zorundayız"

Utku Reyhan, Türkiye'nin artık CHP'den kurtulması gerektiğinin altını çizerken şunları kaydetti:

CHP'DE LAĞIM PATLADI!

- CHP'de gördüğümüz şey aslında bir lağımın patlaması. Değişim dedikleri şey sadece musluğun başına oturacak kişinin değişmesi. İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun da HDP'ye ve Demirtaş'a yaklaşımları aynı. İkisi de FETÖ'cüler konusunda aynı. İkisi de AB'den bahsediyor. Peki fark nerede? Yani değişecek olan şey ne? Dolayısıyla burada bir değişim yok, musluğun başına geçme kavgası var. Çünkü CHP, Türkiye'yi yönetmese de çok büyük bir ekonomik güce sahip. İmamoğlu'nun geçmişi kirlyse neden İstanbul'un başına getirdiniz? Birbirlerinin arkasından iş çevirip aynı zamanda birbirlerinin yüzlerine gülebilen ahlakın hiçe sayıldığı berbat bir yapıya dönüştü CHP. Türkiye'deki muhalefeti CHP'den kurtarmak zorundayız. Ana muhalefet CHP olduğu sürece Türkiye'de herhangi bir değişim, dönüşüm ve ilerlemenin mümkün olmadığını anlamak zorundayız.

Sevda Türküsev ise konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

İMAMOĞLU TEDİRGİN!