Uzman isim tarih verdi: "Yılbaşından sonra..."

Ekonomist Çetin Ünsalan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki Türkiye ekonomisinin gidişatını yorumladı.

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Ekonomist Çetin Ünsalan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki Türkiye ekonomisinin gidişatını yorumladı. Ünsalan şunları belirtti:

TÜK'E İNANMIYORLAR!

- Son yapılan faiz hamlesi bize şunu gösterdi ki Merkez Bankası ve Hazine-Maliye Bakanlığı, TÜİK'in açıkladığı enflasyona inanmıyor. Vatandaşlara tasarruf yapın diyemem çünkü ortada tasarruf yapılacak para yok. Hükümet yılbaşından sonra seçim ekonomisine döner.
Halil Nebiler yorumluyor: "Ekonominin bedelini ödeyecek olan Erdoğan'dır!"Halil Nebiler yorumluyor: "Ekonominin bedelini ödeyecek olan Erdoğan'dır!"TV Yayını
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