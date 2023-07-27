Uzman isim tarih verdi: "Yılbaşından sonra..."

Ekonomist Çetin Ünsalan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki Türkiye ekonomisinin gidişatını yorumladı. Ünsalan şunları belirtti:

- Son yapılan faiz hamlesi bize şunu gösterdi ki Merkez Bankası ve Hazine-Maliye Bakanlığı, TÜİK'in açıkladığı enflasyona inanmıyor. Vatandaşlara tasarruf yapın diyemem çünkü ortada tasarruf yapılacak para yok. Hükümet yılbaşından sonra seçim ekonomisine döner.