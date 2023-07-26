Ali Erdem Köz: "Türkiye, İsrail'le dostluktan vazgeçmeli!"

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye-İsrail-Filistin üçgeni hakkında konuştu.

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye-İsrail-Filistin üçgeni hakkında konuştu. Köz, Türkiye'nin İsrail ile olan dostluğundan derhal vazgeçmesi gerektiğini zira bunun hiçbir yarar getirmeyeceğini aktardı. Ayrıca Köz,  "Türkiye yönünü Suriye'ye çevirmeli" dedi.

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