Avukat Ebubekir Elmalı: "Halk TV İmamoğlu'nu fon için destekliyor"

Ebubekir Elmalı, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı zoom toplantısıyla adeta paralel bir CHP kurduğunu ifade ederken şunları kaydetti:

- Sayın İmamoğlu bir zoom toplantısı yaptı ve burada CHP örgütüne paralel bir örgüt kurdu. Bu toplantı hem gayriahlakidir hem de etik ilkelere aykırıdır. Kılıçdaroğlu'nun bu durumun üstünü örtmesi kabul edilebilir değil. Bugün CHP, demokrasinin kalesi değildir. Demokrasi, CHP'nin sadece tüzüğünde yer alan bir kavramdan ibarettir. Eğer demokrasi olsaydı millet kendini yollara vurmazdı Bolu Belediye Başkanı gibi. Tüm bunlar Atatürk'ün partisinin bugün gelmiş olduğu acınası durumu ortaya koyuyor. CHP'nin hali içler acısı. Halk TV anlaşılan o ki İmamoğlu tarafını seçmiş. Halk TV'nin İmamoğlu'nu desteklemesi, İmamoğlu'nda siyasi bir gelecek gördüğünden değil. İBB'nin kullandığı çok büyük bir fon var. Buradan daha karlı bir para aktarımı yapılabiliyor.

Şule Perinçek ise CHP'nin bir daha kendine gelmesinin neredeyse imkansız olduğunun altını çizdi ve sözlerinde şu ifadelere yer verdi: