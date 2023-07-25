Avukat Ebubekir Elmalı: "Halk TV İmamoğlu'nu fon için destekliyor"

Avukat Ebubekir Elmalı ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP'de baş gösteren İmamoğlu-Kılıçdaroğlu soğuk savaşını ve bunun yansımalarını masaya yatırdı.

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Ebubekir Elmalı, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı zoom toplantısıyla adeta paralel bir CHP kurduğunu ifade ederken şunları kaydetti:

- Sayın İmamoğlu bir zoom toplantısı yaptı ve burada CHP örgütüne paralel bir örgüt kurdu. Bu toplantı hem gayriahlakidir hem de etik ilkelere aykırıdır. Kılıçdaroğlu'nun bu durumun üstünü örtmesi kabul edilebilir değil. Bugün CHP, demokrasinin kalesi değildir. Demokrasi, CHP'nin sadece tüzüğünde yer alan bir kavramdan ibarettir. Eğer demokrasi olsaydı millet kendini yollara vurmazdı Bolu Belediye Başkanı gibi. Tüm bunlar Atatürk'ün partisinin bugün gelmiş olduğu acınası durumu ortaya koyuyor. CHP'nin hali içler acısı. Halk TV anlaşılan o ki İmamoğlu tarafını seçmiş. Halk TV'nin İmamoğlu'nu desteklemesi, İmamoğlu'nda siyasi bir gelecek gördüğünden değil. İBB'nin kullandığı çok büyük bir fon var. Buradan daha karlı bir para aktarımı yapılabiliyor.
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 Şule Perinçek ise CHP'nin bir daha kendine gelmesinin neredeyse imkansız olduğunun altını çizdi ve sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

- CHP'de yaşanan bu olayları ben etik açıdan doğru bulmuyorum. Millet İttifakı da böyleydi. İyi ki kazara başa gelmediler. Yoksa ne olacaktı Türkiye'ye? Bir partinin içinde kaset yarışı, kaset savaşı olur mu! Yazık değil mi Türkiye'ye. Türkiye'nin bugün bağımsızlık diye bir sorunu var. Ekonomiye, iktidara elini uzatan bir dış güç var. Biz bu elleri kırmayacak mıyız? Kendi aralarında bu partiler birbirlerini mi yiyecekler, bunla mı zaman geçireceğiz! Biz şu an bunu tartışıyor olmamalıydık. Deprem olsa "Kim daha çok kamera karşısında ağlıyor diye yarış yapacaklar! CHP'nin bu haliyle kendine gelemeyeceğini düşünüyorum. Atatürk'ün CHP'siyle uzaktan yakından ilgisi kalmadı.
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