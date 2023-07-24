Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "Kemal Bey bir ölü!"

Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu ve özetle şöyle konuştu:

- CHP, Türkiye'nin güvencesidir ama Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle seviyesiz, belden aşağı, yaptığı işlerle değil de magazin ve sansasyonlarla ilgili tartışılıyor. Bu halka güven vermiyor, halkın umudunu kesti. Kemal Bey'in yani gerçekten partisini düşünen gerçek bir Genel Başkan'ın orada oturmaması lazım. CHP'nin yazılı olmayan kuralları gereği Kemal Bey artık CHP Genel Başkanlığı yapamaz. Parti meclisi üyeleri Kılıçdaroğlu'na güvensizlik oyu vermiştir. Kemal Bey partinin bütün kurumlarını çürüttü. Belediyeleri pazarlama mücadelesi içinde. Dünya sizin olsun, istediğiniz kadar Genel Başkan olun sokağa çıktığınızda halk elinizi sıkmıyorsa siz ölmüşsünüz demektir. Bugünden itibaren Kemal Bey benim gözümde ölmüş durumdadır.

- Kemal Bey 13 yıldır bu partiyi yönetiyor, eğer bu arkadaşların içinde geçmişi karanlık biri varsa Kemal Bey'in de geçmişi karanlıktır. Ekrem Bey'e söylüyor galiba bu lafı. Herkesin geçmişi pis mi! Kendine bakmıyor. Biz Kemal Bey'le karşılıklı bir televizyona çıksak da geçmişinde ne vardı ben anlatsam. İnsan kendi arkadaşlarını bu kadar suçlar mı? Ben Ekrem Bey'in yerinde olsam yıkarım orasını. Böyle bir genel başkanının o koltukta oturmaması lazım. Madem bu partide hiç temiz adam yok o zaman partinin başı olarak sen en kirli adamsın. Ne kadar aşağılık bir şey ya "Mazisi temiz olan" demek. Aday olacak arkadaşların mazisi kirli mi! Elinde belge varsa söyle. Ümit Bey'le yapılan pazarlığı açıklamak mı namusluluk açıklamamak mı namussuzluk! Sen namuslusun da Ümit Bey namussuz mu! Kemal Bey bir garip, ne olduğu belli değil. Fıkra gibi ayrılmak istemiyor. Korkuyorsa, FETÖ-PKK baskısı varsa, borç alıp da ödeyemiyorsa yani birinden korkuyorsa biz gövdemizi hedef etmeye hazırız. "Ben istesem de ayrılamam" diyor, demek ki bir korkusu var. Ya şantaj ya borç. Orada kaldığı müddetçe biz yerel yönetimleri kaybedeceğiz. Fethullah Gülen ve Amerika Başkanı'na mı borcu var? Onlar mı baskı yapıyor? Şantaj yapıyorlarsa söylemesi yeter, biz bunu karşılarız.

- CHP'de son dönemde kadın tacizleri var. CHP sahipsiz değil ama Kemal Bey'in elinde hem yetim hem öksüz kaldı. Başkanlığı Ekrem Bey'e teslim etmiyor, demekki mazisi hakkında kirli bir şey biliyor. İnsanlar sokakta "Oy vermeyeceğiz artık CHP'ye" diyorlar. Kemal Bey yüzünden elimizdeki büyük şehirleri kayıp mı edelim yani? Benim ihraç kararımı kaldırırsa Genel Başkanlığa adayım. Biz Atatürk çizgisine döneceğiz. Bir tek emekli, işçi, köylü aday göstermemişiz. Bu parti halkın partisi. Partiyi halka teslim edeceğiz. Emekli zammı oylamasında 69 milletvekili meclise gidip oy kullanmadı. Sen vatandaşın derdi konuşulurken toplantıya gitmemişsin ama Kemal Bey'in kendi derdi oldu mu herkesi topluyor. Kemal Bey partide kaldığı sürece iktidar olamayız. Ayrılmadıktan sonra başarılı olma şansımız yok. Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederiz çünkü insanlar Kemal Bey'e oy vermeyecek. Kemal Bey sokağa çıkamıyor, Ankara'da bir kahveye gitti ve oraya partilileri doldurdu anca öyle gidebildi.

- Ümit Özdağ, CHP'den imza aldı anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğine dair. Böyle vahim bir şey olabilir mi! Kemal Bey bunu imzaladı! Bu bizi aşağılayan bir şeydir. Bunun için bile kalmaması lazım orada. Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı vereceğini söylüyorsun, ırkçı bir partiye 3 tane bakanlık veriyorsun. Arkadaşlarına vereceğin bakanlığı pazarlıyorsun ve kimsenin haberi yok. Tek adamlık bu değil mi! Özdağ da bunu propaganda olsun diye açıklıyor seçimlerde. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkacağına Bülent Bey'in evine gidip dinlendi, merak etmesin biz onu koruruz. Atatürk'ten çok CHP'nin başında kaldı. 13 yılda 12 seçim kaybetti.

- Belediye Başkanları toplantı yapıp partiyi dizayn ediyorlar başlarında "Genel Başkan" olmadığı için. Kemal Bey 12 Eylül darbecileri gibi, "Bunlar birbirini yesin, ben kenardan seyredeyim ve bana muhtaç olsunlar" diyor. Parti elden gitmiş, kapanacak noktaya gelmiş. O toplantıda Özgür Özel'in davranışı çok vahim ve ayıp. Hemen istifa etmesi gerekir bu toplantıya katıldıktan sonra.