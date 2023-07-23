Gürkan Demir değerlendirdi: "Netanyahu köşeye sıkıştı!" Türkiye'ye neden geliyor?

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin sebeplerini ve arka planını değerlendirdi.

Son Güncelleme:

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin sebeplerini ve arka planını değerlendirdi.

# Hafta Sonu # netanyahu # israil # türkiye # erdoğan # Erdoğan Netanyahu # israil türkiye # ziyaret # Gürkan Demir

Benzer Videolar

"Ben dahil AK Partililer ağzını açamayacak hale geldi!" "Ben dahil AK Partililer ağzını açamayacak hale geldi!"
"Erdoğan kazanamayabilir" "Erdoğan kazanamayabilir"
FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası verdiği şok talimat! FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası verdiği şok talimat!
Erdoğan Zelenski ile görüştü! Erdoğan Zelenski ile görüştü!
"AB masallarıyla KKTC dünyaya tanıtılamaz!" "AB masallarıyla KKTC dünyaya tanıtılamaz!"
"Türkiye KKTC konusunda ağır kalıyor" "Türkiye KKTC konusunda ağır kalıyor"
"Korkarsanız vatandaşın belini bükersiniz!" "Korkarsanız vatandaşın belini bükersiniz!"
Vatandaş fahiş kiralara karşı ne yapacak? Vatandaş fahiş kiralara karşı ne yapacak?
"Döviz 30'u geçecek!" "Döviz 30'u geçecek!"
"Çin'in hamleleri ABD'yi tedirgin etti" "Çin'in hamleleri ABD'yi tedirgin etti"
"ABD, 3 İsrail kurmak istiyor!" "ABD, 3 İsrail kurmak istiyor!"
Yeni vergi ve zamlar yolda! Yeni vergi ve zamlar yolda!
Çok Okunanlar
1 Erdoğan ile Putin görüşecek mi?
2 Beşiktaşlı futbolcuya saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 6 ay sahalardan uzak kalacak!
3 2 metrelik dev balık yakalandı!
4 Tunceli'de 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi!
5 Meteoroloji'den fırtına uyarısı!