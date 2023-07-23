Gürkan Demir değerlendirdi: "Netanyahu köşeye sıkıştı!" Türkiye'ye neden geliyor?
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin sebeplerini ve arka planını değerlendirdi.
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin sebeplerini ve arka planını değerlendirdi.
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