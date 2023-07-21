FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası verdiği şok talimat!

Özlem Konur Usta konu hakkında şunları aktardı:

- Bedirhan Önem, Şırnak'ın mahrem imamı. Fethullah Gülen'le çok yakın ilişkileri olan 15 kişilik Muğla grubu üyelerinden bir tanesi. Bu yapı içinde önemli bir kişi. Gülen darbeden sonra "Renklenin" talimatı verdi. Bedirhan Önem de Süleymancıların içerisine girdi. Bedirhan Önem'in de üzerinde olan 2 kişi daha var, şimdilik adları bizde saklı. Aydınlık'ın uzun takibi sonunda yargı Bedirhan Önem'e FETÖ üyeliğinden ceza aldı. Tabi burada Nurettin Veren'in ifadeleri de etkili oldu. Bu yapılanma sadece Şırnak Üniversitesi'nde değil. Buzdağının üstünü gördük daha altı var. Biz bu haberleri yaptığımız zaman bize ihbar yağdı akademiden. Biz bunun üzerine gideceğiz ama YÖK ve ilgili yerlerinde üzerine gitmesi gerek. Bu şahıs ceza almasına rağmen uzunca bir süre devletten maaş almaya devam etti hatta lojmanda kalıyordu. Üst düzey yetkiler bir açıklama yapmadı. Belli ki Bedirhan Önem korunuyor. YÖK içinde bir grup bunları koruyor. Yetiş Ahmet'in açıklamaları da zaten onu gösteriyor. Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'in sağ kolu. Biz Bedirhan Önem'in üzerine gidince, rahatsız oluyorlar ve Genel Yayın Yönetmenimiz İlker Yücel hakkında ölüm fetvası veriyor. Yetiş Ahmet bunun olmaması gerektiğini, olması halinde Türkiye'de ortalığın karışacağını söylüyor. Yetiş Ahmet bunları açıkladıktan sonra onun da öldürülmesi söz konusu. O yüzden Gürcistan'a kaçtı. Karlov suikastini de biliyorlardı. Ayrıca Şırnak'ta PKK ile FETÖ'nün çok büyük kaçakçılık işi yaptığını söylüyor. PKK ürünleri Türkiye sınırına getiriyor, FETÖ ise dağıtımından sorumlu. Burada büyük bir para işi dönüyor. Bylocktan sonra Eagle uygulamasının kullanıldığına yönelik bir ifşa da var.