Hakan Topkurulu: "Korkarsanız vatandaşın belini bükersiniz!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Merkez Bankası'nın yeni faiz kararını yorumladı.

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Hakan Topkurulu kararın kurları ve borsayı çok fazla hareketlendirmeyeceğini ve bunun bir niyet beyanı olduğunu ifade etti. Hakan Topkurulu özetle şu noktaların üzerinde durdu:

- Faiz artışı daha sürecek çünkü enflasyon önümüzdeki ay daha da artacak. Yeni zamlar gelecek. Allah göz izan versin, çok büyük hata yapıyorlar. Faizin 17.5'e çıkartılması üretimi ve istihdamı düşürecek, işsizliği arttıracak. Başka bir işe yaramayacak. Siz insanları sokağa çıkmaya teşvik ediyorsunuz. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti... Bu partiler NATO-Atlantik sistemi doğrultusunda kafaları yönlendirilmiş insanlar tarafından yönetiliyorlar. Bunlar zaman zaman millileşseler de panik durumlarında fabrika ayarlarına dönüyorlar ve birden NATO'ya ve Londra tefecilerine bel bağlıyorlar. Korkarsanız vatandaşın belini bükersiniz. Biraz vicdanınız varsa Milletvekili maaşlarıyla oynayın, sarayın harcamalarıyla oynayın. Hadi birazcık yüreğiniz yetiyorsa... Yapamazsınız. Burada tek çözüm gerçekten Vatan Partisi. Türkiye'de emekçi sınıfın tek çıkar yolu Vatan Partisi'dir. Bütün partilerin kafası şu an aynı mantıkla yani neo-liberal mantıkla çalışıyor. Sayın Erdoğan, Mehmet Şimşek'i görevden alırsa meclisteki toplantı işe yarar derim.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Toplantıdan bir kez daha faiz artışı kararı çıktıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! Toplantıdan bir kez daha faiz artışı kararı çıktıEkonomi
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