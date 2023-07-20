Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Toplantıdan bir kez daha faiz artışı kararı çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında bir araya geldi.

Toplantının ardından saatler 14.00'ü gösterdiğinde, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

FAİZ ORANI 27 AY SONRA YÜKSELTİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz ay yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının sonucunda, 27 ay sonra ilk defa faizi artırma kararı almıştı.

Faiz oranı, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkarılmıştı.

Toplantının ardından faiz artışı ile ilgili yapılan açıklamada, kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verdiği ifade edilmişti.

FAİZ ORANI BİR KEZ DAHA YÜKSELTİLDİ!

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir kez daha faiz artışı kararı aldı.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 15’ten yüzde 17,5'a yükseltildi.