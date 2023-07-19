Finans Analisti İslam Memiş açıkladı: "Döviz 30'u geçecek!"

İslam Memiş, kurdaki dalgalanmayla alakalı olarak şu noktaların altını çizdi:

- Piyasalarda bir kargaşa, sancılı bir değişim süreci var. Kur ataklarında rekor seviyesinin arka arkaya geldiğini gözlemiyoruz. Önümüzdeki aylarda yüksek bir tansiyon bekliyoruz. Yeni zamlarla birlikte enflasyonun tekrar gelme olasılığı artıyor. Gram altında da yeni rekor görmeye devam ediyoruz. Kişisel kanaatim, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği yönünde. 300-350 puan gibi bir artış ihtimali var. Döviz kurunun 28-30 seviyesini görmesi hatta 30 üzerini görmesi bekleniyor.