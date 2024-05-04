İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi

Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ithalat ve ihracat durdurmasına İsrail'li yetkililer ve basından tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Uluslararası anlaşmaların ihlal edildiğini" söyledi. İsrail basını ise "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçlarının çok büyük olacağını" yazdı.

Editör: Uğur Çam
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Türkiye'nin İsrail'e yönelik bütün ihracat ve ithalatı durdurmasına İsrail'den peş peşe tepkiler geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "limanları bloke ederek uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini" savundu. Türkiye ile ticarete alternatifler oluşturmak üzere çalışacaklarını söyleyen Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "diktatör" ifadesini kullandı.

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat da Türkiye'yi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mathias Cormann'a şikayet etti. İsrail basını ise durumu "sonuçları büyük olacak" şeklinde değerlendirdi. Maariv gazetesine konuşan Merhavim Belediye Başkanı Shay Hajaj "Defalarca uyardık. İsrail taze gıda üretiminde bağımsız olmalı, diğer ülkelere bağımlı olmamalıdır." dedi.

Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ise "Hükümet Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak elinden gelen her şeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Calcalist ise haberine "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlığını attı. Gazeteye konuşa Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor, "Örneğin Toyota Corolla Türkiye'de monte ediliyor ve şimdi İsrail'e araba göndermenin mümkün olmadığı söyleniyor. Durum gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesinin engellenmesi veya Türkiye semalarında uçuş yasağı getirilmesiyle daha da kötüleşebilir" dedi.

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesmesine iş dünyası destek verdiTürkiye'nin İsrail ile ticareti kesmesine iş dünyası destek verdiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # türkiye # ticaret
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