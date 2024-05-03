Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesmesine iş dünyası destek verdi

Türkiye, İsrail ile tüm ticaretini durdurdu. Türkiye, İsrail’e 9 Nisan’dan bu yana 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uyguluyordu. İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları karşısında Ankara, İsrail ile tüm ihracat ve ithalatı durdurduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Filistinlilerin, kısıtlamalardan etkilenmemesi için gerekli çalışmaların da Filistin Milli Ekonomi Bakanlığıyla koordine edildiğini duyurdu.

"Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Dilistin'in, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

TİCARETİN DURMASINA İŞ DÜNYASI DESTEK VERDİ

İsrail ile ticaretin durdurulması kararına iş dünyasından da destek geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "kararı destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da, İsrail'in Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım yaptığını belirterek, bu adımın tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşması talebini dile getirdi.

İsrail ile ticari ilişkilerini kesen Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İSrail karşı açtığı soykırım davasına da müdahil olmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamayı hafta başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapmıştı.

Ankara'nın İsrail'e yönelik adımlarıyla ilgili Hamas'tan açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararların Filistin halkı için son derece önemli olduğu vurgulandı.