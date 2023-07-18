Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Berke Berkil yorumladı "ABD, 3 İsrail kurmak istiyor!"

Berke Mustafa Berkil, ABD'nin bölgede 3 tane İsrail kurmak istediğini ifade ederken şunları da dile getirdi:

- Bölgemizdeki sorunları NATO'nun genişlemesiyle çözemeyiz. Batı ve Amerika, 3 İsrail kurmak istiyor bölgemizde. Dolayısıyla siz ABD ile ilişkileri normalleştiremezsiniz. Körfez ülkelerini bizimle birlikte bir cephede toplamamız lazım bölgemizdeki tehditlere karşı. Türkiye'nin atması gereken adım bu. Suriye'deki sorunu çözecek olan da bu.

İsmail Hakkı Pekin ise Türkiye'nin NATO'ya çok fazla bağlandığını belirterek şu hususların altını çizdi: