Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Berke Berkil yorumladı "ABD, 3 İsrail kurmak istiyor!"
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Vatan Partisi MKK Üyesi Berke Mustafa Berkil, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle olan ilişkisini masaya yatırdı. İki isim de bölgede ABD tehdidine karşı Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin birleşmesi gerektiğini vurguladı.
Berke Mustafa Berkil, ABD'nin bölgede 3 tane İsrail kurmak istediğini ifade ederken şunları da dile getirdi:
- Bölgemizdeki sorunları NATO'nun genişlemesiyle çözemeyiz. Batı ve Amerika, 3 İsrail kurmak istiyor bölgemizde. Dolayısıyla siz ABD ile ilişkileri normalleştiremezsiniz. Körfez ülkelerini bizimle birlikte bir cephede toplamamız lazım bölgemizdeki tehditlere karşı. Türkiye'nin atması gereken adım bu. Suriye'deki sorunu çözecek olan da bu.
İsmail Hakkı Pekin ise Türkiye'nin NATO'ya çok fazla bağlandığını belirterek şu hususların altını çizdi:
- Türkiye bir seçim arefesinde. Suriye sorununun bir an evvel çözülmesi lazım, güneyimizde tehlikeli bir durum var İsrail yaratmak gibi. Ukrayna da şu an bence İsrail gibi. Oraya da dikkat etmemiz lazım. ABD'nin hesabı Esad'ı devirmek.
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