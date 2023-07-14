İbrahim Okan Özkan: "AB hayal değil kabus!"

İbrahim Okan Özkan, Avrupa Birliği'nin yalnızca bölünmüş bir Türkiye'yi kabul edeceğini belirterek şunları söyledi:

- Türkiye bugün hapisten Demirtaş ve Kavala'yı çıkarsın biz Avrupa Birliği'ne gireriz. Bölünmüş bir Türkiye AB'ye girer yani bölünürsek ancak AB'ye girmeye hak kazanırız. Güçlü bir Türkiye'yi kabul etmezler. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'yi böldürtmeyiz. AB, Türkiye için hayal değil kabustur. Tarihi bir karar olacak bu karar. NATO bu zamana kadar Türkiye'ye hep zarar verdi, katliamlar yaptı, iktidar değiştirmeye kalktı. Hepsinin arkasında NATO olduğunu görüyoruz. 600 Milletvekiline dik durup hayır deme çağrısı yapıyoruz.