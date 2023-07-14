İbrahim Okan Özkan: "AB hayal değil kabus!"
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve Gazeteci Yazar Nigar İbrahimova, İsveç'in NATO üyeliği konusunda TBMM'den çıkması gereken sonuca dair konuştu. İki isim de NATO'nun düşman olduğu noktasında birleşti.
İbrahim Okan Özkan, Avrupa Birliği'nin yalnızca bölünmüş bir Türkiye'yi kabul edeceğini belirterek şunları söyledi:
- Türkiye bugün hapisten Demirtaş ve Kavala'yı çıkarsın biz Avrupa Birliği'ne gireriz. Bölünmüş bir Türkiye AB'ye girer yani bölünürsek ancak AB'ye girmeye hak kazanırız. Güçlü bir Türkiye'yi kabul etmezler. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'yi böldürtmeyiz. AB, Türkiye için hayal değil kabustur. Tarihi bir karar olacak bu karar. NATO bu zamana kadar Türkiye'ye hep zarar verdi, katliamlar yaptı, iktidar değiştirmeye kalktı. Hepsinin arkasında NATO olduğunu görüyoruz. 600 Milletvekiline dik durup hayır deme çağrısı yapıyoruz.
Nigar İbrahimova ise meclisten NATO konusunda olumlu bir karar çıkmayacağını düşündüğünün altını çizerken şunları vurguladı:
- Cumhurbaşkanımızın söyledikleri hepimizde şok etkisi yarattı diyebilirim. AB'ye giriş mevcut şartlarda imkansız gibi görünüyor. NATO, Türkiye'yi Avrasya'ya kaptırmamak için önemli stratejik planlar içerisinde. Ancak meclisten olumlu bir karar çıkmayacaktır.