Yıldırım Gençer: "Batının dilenciliğini yapıyorlar!"

Prof. Dr. Fahri Erenel ve Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençler gündemdeki NATO konusunu masaya yatırdı.

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Yıldırım Gençer, Türkiye'nin NATO yanlısı politikalar izleyeceğinin ekonominin başına Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek ikilisinin getirilmesinden belli olduğunu ifade ederek şunların altını çizdi:

- Ekonominin başına Şimşek ve Erkan'ı getirmenin doğal sonucu NATO'cu siyasetleri savunmaktır ve aynı zamanda NATO'nun menfaatlerini Türkiye'nin menfaatlerinin önüne koymaktır. Çünkü ekonomik kurtuluşunuzu Batıya bağlıyorsunuz ve kaba tabirle Batının dilencisi konumuna düşüyorsunuz. Bunun karşılığında da Batının siyasi ve askeri menfaatlerini savunmak zorunda kalıyorsunuz. NATO, Türkiye için birinci tehdit. AK Parti eski haline dönüyor yeniden. Meclis evet derse NATO'nun menfaatlerini savunan bir meclis demektir bu.
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 Prof. Dr. Fahri Erenel ise Amerika'nın Türkiye'yi yanına çekmek istediğini ancak İsveç'in NATO üyeliğinin meclisten geçmeyeceğini düşündüğünü belirtti ve konuya dair şunları vurguladı:

-Ben meclisin teröre yataklık eden İsveç'e evet demeyeceğini tahmin ediyorum. İsveç, Türkiye'yi geri kalmış olarak görüyor. Biden, Rusya'yı zayıflatıp tarihe geçmek istiyor ABD seçimleri öncesinde. ABD, Ortadoğu'da Çin'e karşı bir hamle yapacaksa bu ancak Türkiye ile mümkündür. ABD giderek azalan gücünü ivmelendirmek için Türkiye gibi bir güce ihtiyaç duyuyor, Türkiye'yi yanına çekmek istiyor Çin ve Rusya ile olan ilişkilerinde.
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