Hakan Topkurulu'dan kritik Mehmet Şimşek yorumu: "Erdoğan, Şimşek'in politikalarıyla yıkılır!"
Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Topkurulu bu politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmeye kadar gideceğini ifade etti.
Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Topkurulu bu politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmeye kadar gideceğini ifade etti.
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