Hakan Topkurulu'dan kritik Mehmet Şimşek yorumu: "Erdoğan, Şimşek'in politikalarıyla yıkılır!"

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Topkurulu bu politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmeye kadar gideceğini ifade etti.