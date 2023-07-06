Hakan Topkurulu'dan kritik Mehmet Şimşek yorumu: "Erdoğan, Şimşek'in politikalarıyla yıkılır!"

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Topkurulu bu politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmeye kadar gideceğini ifade etti.

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Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Topkurulu bu politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmeye kadar gideceğini ifade etti.

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