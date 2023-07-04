Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik uyardı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

• Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, kiralara getirilen yüzde 25’lik sınırın 1 yıl uzatılması ve bunun hem kiracılar üzerindeki hem de ev sahipleri üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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• Ufuk Tetik, getirilen yüzde 25’lik sınırın iyi bir uygulama olduğunu belirtmekle birlikte denetim mekanizmasının yetersizliği ve belirlenen sınırın üzerinde kira zammı yapan ev sahiplerine yasal bir yaptırım uygulanamaması gibi durumların da bir gerçek olduğunu vurguladı. Ayrıca Tetik “Çok iyi niyetli bir uygulama olmasına rağmen denetim yapılmadığı için bunun arkasında sıkıntı bir süreç var, diyebiliriz” şeklinde konuştu.

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