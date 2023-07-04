Özgür Altınbaş ve Ebubekir Elmalı değerlendirdi: Macron için yolun sonu mu?

• Özgür Altınbaş Fransa’da süren olaylar sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a olan güvenin oldukça azaldığını ve dolayısıyla ülkede bir erken seçim yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca Altınbaş Macron’un Fransa’da güvenlik güçleri ve halk arasında yaşanan çatışma sürecini doğru yönetemediğini vurguladı.

• Ebubekir Elmalı ise Fransa’nın İslam düşmanlığı yaptığını ve bu düşmanlığın adeta bir devlet politikası haline geldiğini belirtti. Elmalı, Fransa’daki laikliğin insanları birleştirmesi gerekirken ayrıştırdığını ve özellikle de Müslümanları kriminalize etmek için kullanıldığının altını çizdi.