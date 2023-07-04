Özgür Altınbaş ve Ebubekir Elmalı değerlendirdi: Macron için yolun sonu mu?
• Milat Gazetesi Yazarı Avukat Ebubekir Elmalı ve Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş, Fransa’da yaşanan protestolar ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması gibi gündemin önemli başlıkları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
• Özgür Altınbaş Fransa’da süren olaylar sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a olan güvenin oldukça azaldığını ve dolayısıyla ülkede bir erken seçim yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca Altınbaş Macron’un Fransa’da güvenlik güçleri ve halk arasında yaşanan çatışma sürecini doğru yönetemediğini vurguladı.
• Ebubekir Elmalı ise Fransa’nın İslam düşmanlığı yaptığını ve bu düşmanlığın adeta bir devlet politikası haline geldiğini belirtti. Elmalı, Fransa’daki laikliğin insanları birleştirmesi gerekirken ayrıştırdığını ve özellikle de Müslümanları kriminalize etmek için kullanıldığının altını çizdi.