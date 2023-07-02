Madımak'ta Gladyo mağdurlarının avukatı konuştu!

• Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, Madımak Katliamının 30. Yılında o günlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Nusret Senem, 35 kişinin katledildiği katliamı kimlerin neden yaptığını anlattı. Senem aynı zamanda olayın mağdurlarının avukatıydı. Senem, toplumun iç karışıklığa yönlendirilmek istendiğinin altını çizdi.

- Bunu ömür boyu hep büyük bir acı olarak hatırlayacağız. Olayların Alevi düşmanlığından kaynaklandığı fikri son derece yanlış. Tam bir gladyo eylemidir. Arkasından Gladyo, PKK’yı kullandı Başbağlar’da. Bu eylem Cumhuriyet’e karşı yapıldı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bilge Adam” diye methiyeler düzdüğü Temel Karamollaoğlu, o gün Sivas Belediye Başkanı idi. Bu dini kullanan Kontgerilla’nın yarattığı bir kalkışma. Cumhuriyet’i yıkmak amaçlı bir kalkışma. Bütün toplumu uyarıyorum, bu gladyo tertiplerine alet olmamak gerekir.
Doğu Perinçek'ten Madımak mesajı: "Bugün Gladyo'nun yangınları da kurşunları da çaresizdir"Doğu Perinçek'ten Madımak mesajı: "Bugün Gladyo'nun yangınları da kurşunları da çaresizdir"Gündem
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