Meltem Ayvalı: "Kınamak yetmez, İsveç'în NATO üyeliğini veto etmek gerek"
• Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı gündemin sıcak başlıkları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
• Meltem Ayvalı, İsveç polisinin Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesinden LGBT propagandalarına kadar birçok önemli konuyu ele aldı. Ayvalı saldırıyı rezillik ve saygısızlık olarak nitelendirirken özetle şunları kaydetti:
- İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu saldırı kabul edilemez. Onların özgürlüğü, insanların kutsallarına saldırma özgürlüğüdür. Bu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye bu saldırıya cevabını, İsveç’in NATO üyeliğini veto ederek vermelidir. Kınama ve lanetlemek yeterli değil.
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