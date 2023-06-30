Prof. Dr. Mehmet Yuva değerlendirdi: "Ahlaksızlığı meşrulaştıran sistem"

• Prof. Dr. Mehmet Yuva, İsveç’te Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakılması sonrası Türkiye’nin tavrının nasıl olması gerektiğine dair konuştu. Yuva yaşanan çirkin saldırıların emperyalizm odaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Yuva konuya dair şunları ifade etti:

- Emperyalizm, dünyadaki yoksulluğun, sömürünün, ahlaksızlığı mübah hale getiren bir tekelci kapitalist sistemle karşı karşıyayız. Bu tekelci kapitalist sistemin tanımını en iyi yapan Hz. Muhammed’dir. Kur’an-ı Kerim yakmayla, Müslüman ülkelerin bayrakları kullanılarak yapılan LGBT yürüyüşlerinin sürekli olarak öne çıkarılması arasında bir paralellik var. Önceden bu işleri Hristiyan, Batılı insanlara yaptırırlardı şimdi ise Müslüman görünümlü kişilere yaptırıyorlar.