Prof. Dr. Mehmet Yuva değerlendirdi: "Ahlaksızlığı meşrulaştıran sistem"

• Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Halil Nebiler’in sunduğu Televizyon Gazetesi’nde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

• Prof. Dr. Mehmet Yuva, İsveç’te Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakılması sonrası Türkiye’nin tavrının nasıl olması gerektiğine dair konuştu. Yuva yaşanan çirkin saldırıların emperyalizm odaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Yuva konuya dair şunları ifade etti:

- Emperyalizm, dünyadaki yoksulluğun, sömürünün, ahlaksızlığı mübah hale getiren bir tekelci kapitalist sistemle karşı karşıyayız. Bu tekelci kapitalist sistemin tanımını en iyi yapan Hz. Muhammed’dir. Kur’an-ı Kerim yakmayla, Müslüman ülkelerin bayrakları kullanılarak yapılan LGBT yürüyüşlerinin sürekli olarak öne çıkarılması arasında bir paralellik var. Önceden bu işleri Hristiyan, Batılı insanlara yaptırırlardı şimdi ise Müslüman görünümlü kişilere yaptırıyorlar.
Halil Nebiler: "Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!"Halil Nebiler: "Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!"TV Yayını
Prof. Dr. Emin Gürses olayların arka planını anlattı: İsveç'te Kur'an'ı derin devlet mi yaktırıyor?Prof. Dr. Emin Gürses olayların arka planını anlattı: İsveç'te Kur'an'ı derin devlet mi yaktırıyor?TV Yayını
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