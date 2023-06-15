Prof. Dr. Emin Gürses olayların arka planını anlattı: İsveç'te Kur'an'ı derin devlet mi yaktırıyor?

Prof. Dr. Emin Gürses İsveç'te yaşanan, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi çirkin eylemlerin arka planında neler olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Emin Gürses, İsveç'in Türkiye ile olan ilişkileri germek için Kur'an-ı Kerim yaktırmak gibi eylemlere başvurduğunu belirtti. Gürses, İsveç'in bu çirkin tertipleri istihbarat birimleri aracılığıyla yaptırdığını ifade ederek " İsveç, Türkiye ile olan kavgası artsın da NATO'ya giremesinler diye yaptırıyor tüm bu olayları. İsveç, NATO'ya girmek istemiyor aslında." şeklinde konuştu.