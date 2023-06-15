Prof. Dr. Emin Gürses olayların arka planını anlattı: İsveç'te Kur'an'ı derin devlet mi yaktırıyor?
Prof. Dr. Emin Gürses, İsveç'te yaşanan, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an'ı Kerim'in yakılması gibi çirkin eylemlerin arka planında neler olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Emin Gürses İsveç'te yaşanan, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi çirkin eylemlerin arka planında neler olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Emin Gürses, İsveç'in Türkiye ile olan ilişkileri germek için Kur'an-ı Kerim yaktırmak gibi eylemlere başvurduğunu belirtti. Gürses, İsveç'in bu çirkin tertipleri istihbarat birimleri aracılığıyla yaptırdığını ifade ederek " İsveç, Türkiye ile olan kavgası artsın da NATO'ya giremesinler diye yaptırıyor tüm bu olayları. İsveç, NATO'ya girmek istemiyor aslında." şeklinde konuştu.