"Devlet İsveç üzerinden dünyaya ne mesaj veriyor?" İşin Aslı - 14 Haziran 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal ekranlarında Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündemi değerlendirdi.

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Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal ekranlarında Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündemi değerlendirdi.

Prof. Dr. Emin Gürses, Kıvanç Özdal’ın sunduğu İşin Aslı programında Türkiye’nin gündemini meşgul eden yeni Bakanlar Kurulu, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin alacağı tavır gibi önemli konuları değerlendirdi. Emin Gürses, geçtiğimiz günlerde göreve gelen yeni Bakanlar Kurulu hakkında özellikle de yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Londra’nın güvenilir adamı Mehmet Şimşek gibi isimler konusunda ses getirecek açıklamalar yaptı. Ayrıca Gürses, yeni Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve yeni Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda “Amerika’nın Gölge Dışişleri” olarak nitelendirilen CFR’ye üyeliği olan Hafize Gaye Erkan’ı da detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

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